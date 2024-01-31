رئيس وزراء اليابان يمهد للقاء كيم جونغ أون

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، خلال جلسة استماع في برلمان بلاده اليوم الأربعاء: إنه يعتزم عقد اجتماع قمة مع الزعيم الكوري الديمقراطي كيم جونغ أون.

ووفقاً لـ”نوفوستي” أضاف كيشيدا: “ما زلت أنقل إلى كيم جونغ أون عزمي على حل مشاكل العلاقات بين اليابان وكوريا الديمقراطية والدخول في حقبة جديدة بين البلدين، وفي الوقت نفسه أعتقد أنه من الضروري عقد اجتماع قمة في أقرب وقت ممكن والترويج لمفاوضات رفيعة المستوى. ولتحقيق هذه الغاية، يتم تنفيذ أعمال مختلفة عبر قنوات مختلفة، لكن لا أستطيع التحدث عن محتواها، لأن ذلك قد يؤثر على المفاوضات المستقبلية”.

وفي بداية العام الحالي، أعرب كيم جونغ أون عن تعازيه للشعب الياباني على خلفية الزلزال الذي ضرب منطقة نوتو في الأول من شهر كانون الثاني. وشكرته الحكومة اليابانية على ذلك.