(طوفان الأقصى نتائجه وتداعياته على القضية الفلسطينية والمنطقة والعالم)… ندوة في ثقافي أبو رمانة

دمشق-سانا

نظمت مؤسسة القدس الدولية- سورية، واللجنة الشعبية العربية السورية لدعم الشعب الفلسطيني، وفصائل المقاومة الفلسطينية بمناسبة يوم القدس الثقافي ندوة في المركز الثقافي بأبو رمانة بدمشق بعنوان (طوفان الأقصى ونتائجه وتداعياته على القضية الفلسطينية والمنطقة والعالم).

وأكد المشاركون في الندوة أن معركة طوفان الأقصى أعادت القضية الفلسطينية إلى واجهة الأحداث الدولية بما حملته من دلالات عسكرية وثقافية حطمت الادعاءات الكاذبة للكيان الصهيوني، وأسقطت مشاريع التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي وأبطلت مفاعيلها على مستوى المنطقة.

وبين المدير العام لمؤسسة القدس الدولية- سورية الدكتور خلف المفتاح الذي أدار الندوة أن المفاعيل السياسية والإستراتيجية لمعركة طوفان الأقصى أكبر من النتائج العسكرية لأنها شكلت تحولاً في مصير القضية الفلسطينية، وخاصةً في حجم التضحيات التي قدمها الشعب الفلسطيني والتي عرّت الكيان الصهيوني العنصري أمام الرأي العام العالمي، وأظهرت أن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة.

من جهته أوضح الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني خالد عبد المجيد أن معركة طوفان الأقصى انتصرت ووجهت صفعة كبرى للكيان الصهيوني لم يشهدها منذ 75 عاماً، وستكون لها نتائج إيجابية على القضية الفلسطينية التي حاولت الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني تصفيتها، مؤكداً أن معركة طوفان الأقصى وحدت الساحات في معركة محور المقاومة، وأعادت القضية الفلسطينية إلى صدارة المحافل الدولية.

وشدّد أمين سر لجنة المتابعة العليا عضو مكتب سياسي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة رامز مصطفى على أن نتائج معركة طوفان الأقصى غيرت وجه العالم بمجمله، وأننا أمام متحول ومتغير إستراتيجي في التعاطي مع القضية الفلسطينية، مبيناً أن المقاومة فرضت معادلة جديدة على الولايات المتحدة الأمريكية في التعاطي مع قضايا المنطقة.

حضر المحاضرة عدد من قادة وممثلي الفصائل الفلسطينية والأحزاب الوطنية السورية والفلسطينية ونخبة من الباحثين المهتمين.