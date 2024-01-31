فنزويلا ترفض الابتزاز والتدخل الأمريكي في شؤونها الداخلية

كاراكاس – وكالات

أعلنت الخارجية الفنزويلية أن كاراكاس ترفض “الابتزاز والتدخل في الشؤون الداخلية” من قبل الولايات المتحدة التي هددت بإعادة فرض عقوبات على فنزويلا.

ووفقاً لوكالة تاس، قالت الخارجية في بيان لها: إن فنزويلا “ترفض المحاولات الأخيرة للابتزاز والتدخل في الشؤون الداخلية من قبل الحكومة الأمريكية التي توجه إنذاراً إلى المجتمع الفنزويلي بأسره وتسعى لتحقيق انقلاب من خلال الإجبار والتهديدات”.

واتهمت الخارجية الفنزويلية واشنطن كذلك بالسعي إلى “تجاهل مؤسسات الجمهورية وزعزعة استقرار اقتصاد فنزويلا ورخاء الشعب”.

وأكدت أن فنزويلا لن ترضخ للابتزاز، وستواصل مؤسساتها بالالتزام بالقوانين والدستور، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات الضرورية لمواصلة النهج الرامي إلى النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.

وكانت الإدارة الأمريكية قد هددت بإعادة فرض العقوبات على فنزويلا، التي تم رفعها بعد الاتفاق بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة في باربادوس.