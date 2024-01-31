لافروف يحذّر من تبنّي واشنطن و”الناتو” منطق المواجهة بين الكتل
موسكو – تقارير
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن هناك خطراً حقيقياً يتمثل في زعزعة الاستقرار بمنطقة أوسع في الشرق الأوسط.
وخلال جلسة الاجتماع الأول لمنسقي مجموعة بريكس في موسكو قال لافروف: في الوضع الراهن كما نراه هناك خطر حقيقي لزعزعة استقرار منطقة أكبر بكثير في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار لافروف إلى أن المحاولات الأمريكية لاحتكار جهود الوساطة في التسوية بالشرق الأوسط أدّت إلى تصعيد حاد في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإلى كارثة إنسانية في قطاع غزة راح ضحيتها أكثر من 25 ألف مدني، وأصيب ثلاثة أضعاف هذا العدد.
وتابع لافروف: في الوقت نفسه يتم تجاهل رفض (إسرائيل) تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن إقامة الدولة الفلسطينية، وهو ما يشكل تحدياً مباشراً للقرارات العديدة الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، مبيناً أن إقامة دولة فلسطينية هي المفتاح لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل في الشرق الأوسط والقضاء على التطرّف والإرهاب في تلك المنطقة.
وأوضح لافروف أن خط الأقلية الغربية الذي يتضمن الرهان على القوة والضغط على الدول الرافضة يثير أزمات خطيرة للغاية في العلاقات الدولية، وسيزيد من عدد الصراعات، لافتاً إلى أنه لوحظت توجهات غير صحيحة ليس فقط على مستوى التحالف الأوروبي الأطلسي، بل وأيضاً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث تسعى واشنطن وحلف الناتو إلى تبنى منطق المواجهة بين الكتل.
وفي سياق آخر قال لافروف: إن الغرب لم يأخذ حتى بالاعتبار مبادرات البرازيل وجنوب إفريقيا للتسوية في أوكرانيا خلال لقاءات ما يسمى بصيغة السلام الأوكرانية.
وأضاف لافروف: في الآونة الأخيرة عقد اجتماع آخر لصيغة كوبنهاغن حول صيغة السلام التي طرحها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في دافوس وكانت بعض بلدان بريكس ممثلة في الفعالية وبعد ذلك أجريت محادثات مع زملائي من عدد من الدول الصديقة بما في ذلك حول الدور المنوط بالجنوب العالمي في هذه الاجتماعات، وكان لدى الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا مبادرة وقام بمناقشتها مع الرئيس فلاديمير بوتين، ولكن لم يتم إيلاء أي اهتمام بهذه المبادرة.
وشدد لافروف على أن مثل هذا النهج يعني عدم احترام كامل وتجاهلاً تاماً لأي رأي آخر غير رأي المرء، واصفاً ذلك بأنه استعمار وإمبريالية خالصة.
من جهةٍ ثانية أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن موسكو تنظر إلى مناورات حلف الناتو “المدافع الصامد 2024 التي انطلقت في أوروبا على أنها بمثابة (تهديد لها)، وبسبب ذلك فهي تتخذ الإجراءات اللازمة للرد على ذلك.
من جانب آخر، وتعليقاً على المعلومات حول استقالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني قال بيسكوف: إن هناك شيئاً واضحاً هو أن نظام كييف لديه عدد من المشاكل، وكل شيء ليس على ما يرام هناك.
من جهتها أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن تصريح مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل بشأن المصالحة بين روسيا وأوكرانيا صادم وفظيع، مضيفة: إن مثل هذه الفكرة عادة ما تخرج من الدبلوماسي بصعوبة كبيرة لأنها تتعارض مع جوهر العمل الدبلوماسي.
على صعيد آخر دمرت وسائل الدفاع الجوي، التابعة للجيش الروسي طائرة دون طيار أوكرانية فوق مقاطعة بسكوف الليلة الماضية .
وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أنه تم أيضاً الليلة الماضية تدمير 21 طائرة دون طيار أوكرانية فوق مناطق شبه جزيرة القرم وبيلغورود وبريانسك وكالوغا وتولا.
إلى ذلك تسلم الأسطول الحربي الروسي غواصة جديدة كبيرة تعمل بالديزل والكهرباء من طراز677 لادا أطلقت عليها تسمية كرونشتادت.
وأعلن القائد العام للأسطول الحربي البحري الروسي الأميرال نيكولاي يفمينوف خلال فعالية رفع العلم على الغواصة الجديدة أنها من الجيل الجديد وصنعت بموجب أسس فيزيائية جديدة وزودت بأسلحة فتاكة، وأظهرت مواصفات عالية أثناء التجارب الأولية في حوض صناعة السفن وستدخل في قوام أسطول بحر الشمال الروسي.