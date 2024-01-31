مجلس “طرطوس” يوصي بإحداث هيئة استثمار لسهل عكار

طرطوس – لؤي تفاحة

سيطرت فيضانات سهل عكار وما تعرض له الأهالي والمزارعين من كوارث طبيعية جراء هذة الفيضانات على جلسة أعمال مجلس محافظة طرطوس خلال انعقاد دورته الأولى لهذا العام مطالبين الحكومة بضرورة اعتبار سهل عكار منطقة منكوبة كما جاء على لسان العضو شعبان كناج، وأن تخصص لها المساعدات، مشيراً إلى وجود “حلقة مفقودة بين المتضررين والحكومه”، بدوره تسائل عضو المجلس رامز دلا عن دور المجلس تجاه ماتعرض له سهل عكار من كوارث طبيعيه.

بدوره عضو المجلس أيوب زينب أكد على أهمية الاسراع بإعداد توصية الى الحكومه تتضمن دراسة إحداث هيئة لإدارة واستثمار سهل عكار أسوة بسهل الغاب لكونه يشكّل خزان سورية الاستراتيجي الزراعي.

كما تمت خلال هذة الجلسة مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالصرف الصحي وضرورة دعم البلديات المتضررة في سهل عكار وتشكيل لجنة للوقوف على ماجرى في منطقه السهل وتحديد المسؤوليات لما جرى من تقصير.

من جانبه أكد المهندس منصور منصور المدير العام لشركة الصرف الصحي في طرطوس أن الاعتمادات المخصصة لمشاريع الصرف ستأتي كاملة هذا العام حيث توجد محطات للمعالجة منها المنفذ ومنها قيد التنفيذ.

بدوره تحدث عضو المكتب التتفيذي لقطاع الزراعة سمير علي عن تشكيل لجان للكشف على الأضرار ورصد الاعتمادات من الحكومة لإصلاح كافة البنى التحتية لمنطقه سهل عكار المتضررة.

وبيّن المهندس محمد المحمد عضو المكتب التنفيذي لقطاع المدن أنه تم لحظ الاعتمادات للوحدات الادارية المتضررة وعددها أربعة في سهل عكار.

من جانبها ريئسة المجلس عليا محمود تساءلت عن سبب غياب أعضاء مجلس الشعب عن الحضور لجلسات المجلس رغم توجيه الدعوات لهم، واستغربت عدم دعوة أعضاء مجلس المحافظه لزيارة سهل عكار خلال زيارة الوفد الحكومة، علماً أن هذا من صلب أعمال المجلس بحسب القانون رقم (١٠٧) المتعلق ببند إعداد الخطط لمواجهة الكوارث والحد من مخاطرها.

وأوضحت محمود أن التوصية المتعلقة بإحداث هيئة لاستثمار سهل عكار قد تم ارسالها منذ سنوات ولم يأت رد من الوزارة حتى تاريخه!