منتخبنا الوطني لكرة القدم يودع كأس آسيا ويكسب الاحترام

المحرر الرياضي

لم يستطع منتخبنا الوطني لكرة القدم تجاوز عتبة الدور الثاني من منافسات بطولة كأس آسيا الثامنة عشرة التي تستضيفها قطر ، بعد أن خسر أمام نظيره الإيراني بضربات الترجيح (5-3) بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

اللقاء الذي استضافه ملعب عبد الله بن خليفة مساء اليوم قدم خلاله منتخبنا مستوى جيداً ، حيث استطاع تقليص الفوارق الفنية من خلال الانضباط الدفاعي والروح القتالية التي تحلى بها جميع اللاعبون ومن خلفهم حارس المرمى أحمد مدنية الذي تصدى لعدة كرات خطرة وأبقى منتخبنا في أجواء المباراة.

الشوط الأول كان فيه منتخب إيران المبادر للهجوم دون تشكيل خطورة واضحة، بينما اعتمد منتخبنا على التكتل الدفاعي والمرتدات في الحالة الهجومية، ومن كرة مشتركة احتسب الحكم الكوري الجنوبي كيم جونغ هيوك ضربة جزاء لمنتخب إيران سجلها مهدي طارمي في الدقيقة 34 لينتهي الشوط الأول بتأخر منتخبنا بهدف.

الحصة الثانية عرفت اختلافاً في طريقة لعب منتخبنا الذي بادر بالهجوم، وشكل خطورة في عدة مناسبات ليتمكن البديل بابلو صباغ من اقتناص ضربة جزاء حولها الهداف عمر خريبين لهدف في الدقيقة 64 ، بعدها توازنت الكفتان وقبل نهاية الدقائق التسعين طرد لاعب منتخب إيران مهدي طارمي بالبطاقة الحمراء في تفصيل حول مجرى اللعب لمصلحة منتخبنا.

ومع انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل لجأ المنتخبان لشوطين إضافيين سيطر عليهما منتخبنا دون أن يتمكن من تجسيد الفرص إلى أهداف ، لتذهب المباراة لضربات الترجيح التي عاند فيها الحظ منتخبنا فأضاع فهد اليوسف الضربة الثانية فيما سجل الإيرانيون الضربات الخمس بنجاح.

وبعيداً عن النتيجة التي لم تكن مرضية لعشاق كرتنا إلا أن منتخبنا خلال مجريات البطولة ككل قدم وجهاً مشرفاً انتزع به احترام الجميع خاصة أن التوقعات قبل بدء المنافسات لم تكن توحي بالتأهل للدور الثاني بالأساس.

يذكر أن تشكيلة منتخبنا في المباراة ضمت اللاعبين: أحمد مدنية ، أيهم أوسو ، ثائر كروما، مؤيد عجان، عبد الرحمن ويس، خليل إلياس ، إيزاكيل العم، عمار رمضان ( فهد اليوسف)، محمود الأسود (بابلو صباغ) ، إبراهيم هيسار ، عمر خريبين(علاء الدالي).