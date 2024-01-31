وزير الدفاع الصيني: سنواصل دعم روسيا في المسألة الأوكرانية

قال وزير الدفاع الصيني دونغ جون: إن بكين لن تتخلى عن دعم موسكو في المسألة الأوكرانية، رغم الضغوط الأمريكية ورغم التهديد الذي يتعرض له التعاون الدفاعي بين الصين والاتحاد الأوروبي.

ووفقاً لـ”وفوستي” أضاف الوزير الصيني خلال مباحثات مع نظيره الروسي سيرغي شويغو: “لقد قدمنا ​​لكم الدعم في القضية الأوكرانية، على الرغم من أن الولايات المتحدة وأوروبا تواصلان الضغط على الجانب الصيني. حتى التعاون الدفاعي بين الصين والاتحاد الأوروبي يتعرض للهجوم، لكننا لن نغير أو نتخلى عن السياسات القائمة بسبب ذلك. لا يجوز لهم ولن يستطيعوا التدخل في التعاون الروسي الصيني الطبيعي”.

وأشار الوزير الصيني إلى أن الولايات المتحدة ودولاً غربية أخرى حاولت في السنوات الأخيرة عزل روسيا، وأن الصين تتفهم ذلك وتحاول تقديم دعم قوي لروسيا الاتحادية.

وشدّد دونغ جون على أنه “باعتبارنا القوتين الأكثر أهمية والرئيسية في العالم، يجب الرد بشكل حاسم على التحديات العالمية الشاملة”.

وجرت المفاوضات بين وزيري دفاع روسيا الاتحادية والصين عبر الفيديو اليوم.

وقال شويغو خلال المناقشات: أنا مقتنع بأن تجربتكم في التفاعل مع القوات المسلحة الروسية ستسهم في توسيع التعاون العسكري بين بلدينا”.

وأكد شويغو أن العلاقات بين روسيا الاتحادية والصين تشهد أفضل فترة في تاريخهما بأكمله، موضحاً أن تنسيق الجهود بين البلدين “له تأثير استقرار على الوضع الدولي ويساعد على تقليل احتمالات نشوب الصراعات”.

وأضاف: “نهدف إلى التنفيذ غير المشروط لجميع الاتفاقيات التي تم التوصل إليها، والتي تشكل أهدافاً طويلة المدى في مجال التنمية والأمن الوطنيين”.

وأكد وزير الدفاع الروسي أن الاتصالات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، تلعب دورا رئيسياً في تعزيز العلاقات الاستراتيجية.