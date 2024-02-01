إصابة شخص بنيران العدو الإسرائيلي في الوزاني جنوب لبنان

بيروت-سانا

أصيب شخص بجروح بنيران العدو الإسرائيلي في بلدة الوزاني جنوب لبنان اليوم.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن الصليب الأحمر نقل جريحاً من بلدة الوزاني إلى مستشفى مرجعيون الحكومي، نتيجة تعرضه لإطلاق نار معاد.

من جهة ثانية أغارت الطائرات الحربية المعادية على مثلث الجبين وطيرحرفا، كما قصفت مدفعية العدو بالقذائف الفوسفورية بلدة الضهيرة الفوقا.

ويواصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على القرى والبلدات الجنوبية متسبباً في وقوع إصابات وأضرار مادية جسيمة.