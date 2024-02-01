إيران تُدين العقوبات الأمريكية الجديدة على فنزويلا

طهران-سانا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اليوم أن أي عقوبات أمريكية جديدة على فنزويلا هي انتهاك لميثاق الأمم المتحدة.

وقال كنعاني في بيان له: إن أي تهديدات من الولايات المتحدة الأمريكية باستئناف عقوباتها على فنزيلا هو تدخّل مباشر في الشؤون الداخلية للدول وينتهك القوانين الأممية، مشيراً إلى أن استمرار العقوبات الأمريكية الحالية على فنزويلا سيزيد من مقاومة الدول المستقلة لمثل هذه السياسات التدخلية.

كما أكد السياسي الإيراني أن سلاح العقوبات الذي تلوح به واشنطن ضدّ دول أخرى ينافي حقوق الحكومات والشعوب في تقرير مصيرها، ويعارض حقوق الإنسان ومعايير القانون الدولي.