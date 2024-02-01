الصين تجدّد دعوة أمريكا إلى الالتزام بـ”البيانات المشتركة”

بكين-سانا

دعا المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني تشن بين هوا الولايات المتحدة إلى الالتزام بمبدأ صين واحدة، والبيانات المشتركة الصينية الأمريكية الثلاثة بما يخص تايوان.

ونقلت وكالة شينخوا عن تشن قوله في تصريح: إنه بموجب القانون الدولي، تايوان جزء من الصين وليس لها وضع آخر سوى ذلك، وإن أي تحريف لسلطة وصلاحية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2758 لعام 1971 ينم عن جهل وخبث، ومحكوم عليه بالفشل، مطالباً الولايات المتحدة بترجمة التزامها بعدم دعم ما يسمى “استقلال تايوان” إلى أفعال ملموسة، والامتناع عن إرسال رسائل خاطئة إلى القوى الانفصالية هناك.