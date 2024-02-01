القيادة المركزية توضح جملة من النقاط حول انتخابات المرحلة الأولى لاجتماع اللجنة المركزية

البعث – بلال ديب

في سياق الاستعدادات لانتخابات المرحلة الأولى (على مستوى الشعب الحزبية) تمهيداً للوصول لاجتماع اللجنة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي، الموسع فقد أصدرت القيادة المركزية للحزب تعميماً يتضمن توضيح عدد من الاستفسارات على التساؤلات التي تدور بين مؤسسات الحزب وكوادره، وذلك بهدف ضمان سلامة العملية الانتخابية وشفافيتها ونزاهتها.

وتضمن التعميم التساؤل فيما إذا كان يحق للرفاق أمين وأعضاء قيادة الفرع اختيار الشعب التي يرغبون بالترشح عنها وتمثيلها في اجتماع اللجنة المركزية، حيث أوضحت القيادة في إجابتها أنه، لا يحق لهم الترشح والتمثيل إلا في الشعب التي يكون تنظيمهم الحزبي فيها.

كما تضمن التعميم التساؤل هل يحق للرفيق الناجح في انتخابات الشعب عدم الترشح بمؤتمر الفرع؟

فكانت الاجابة أنه “يُلزم المرشحون الناجحون في مؤتمرات الشعب الحزبية بالترشح في مؤتمرات الفروع، وفي حال امتنع الناجح عن الترشح بمؤتمر الفرع يشطب اسمه ويؤخذ الأول من المرشحين الراسبين بالشعبة بدلاً منه”.

وحول التساؤل “هل يحق لعضو مجلس الشعب السابق الترشح ؟”.

أجابت القيادة: نعم، يحق له الترشح إذا استوفى الشروط المطلوبة المحددة في التعليمات الانتخابية.

أما في حال عدم تحقق النصاب في مؤتمرات الشعب الانتخابية، بينت القيادة أن المؤتمر يؤجل لمدة محدودة حسب الحال، ثم يعقد المؤتمر بمن حضر.

وحول إن كان يُطلب من الرفيق المرشح موافاة اللجنة بالعقوبات الموجهة إليه وفق ما ورد في البند السادس من الشروط العامة للتعليمات الخاصة بإجراء الانتخابات الحزبية؟

بينت القيادة أنه لا يطلب منه ذلك، وإنما يتقدم الرفيق المرشح بتصريح خطي بأنه غير معاقب من الجهات الحزبية أو الرقابية بدلاً من إحضار ثبوتيات من لجنة الرقابة والتفتيش – الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش – الجهاز المركزي للرقابة المالية. (وفي حال ثبوت عكس ذلك يعتبر راسباً في حال نجاحه ، وتتخذ بحقه العقوبات الحزبية المناسبة).

وحول التساؤل، إن يحق للضباط المتقاعدين الترشح للانتخابات الحزبية لحضور الاجتماع الموسع للجنة المركزية للحزب؟

لفتت القيادة إلى أنه يتم الترشح بحيث يكون تنظيمهم الحزبي في الشعبة التي ينتمون إليها لمن شغل مهمة عضو قيادة شعبة وما فوق .

أما عن التساؤل فيما إن كان يحق لعضو قيادة الفرع الموجود في كتلة الـ / ۲۰ / للشعبة ، وكتلة الـ / ٢٤ / للفرع حضور مؤتمر الشعبة ومؤتمر الفرع ؟

أوضح التعميم أنه، لا يحق له حضور مؤتمر الشعبة وإنما يحضر مؤتمر الفرع كونه أصبح عضواً في قيادة الفرع.