المقاومة العراقية تستهدف ميناء حيفا بالطيران المسير

بغداد-سانا

استهدفت المقاومة العراقية اليوم بواسطة الطيران المسير هدفاً حيوياً للعدو الصهيوني في مدينة حيفا بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت المقاومة في بيان: “استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزة، ورداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مقاتلونا اليوم بواسطة الطيران المسير ميناء حيفا في أراضينا المحتلة في فلسطين”.

وأكدت المقاومة العراقية في بيانها أنها مستمرة في دك معاقل الأعداء.

وكانت المقاومة العراقية أعلنت أمس أنها قصفت بالطيران المسير هدفاً عسكرياً للعدو الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.