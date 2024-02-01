النقابات العمالية تختتم مؤتمراتها وسط وعود بتحسين واقع الخدمي

حلب – معن الغادري

اختتمت النقابات العمالية اليوم أعمال مؤتمراتها السنوية، وسط نقاشات مفصلة ومطالب عمالية محقة،كان أبرزها رفع سقف الأجور والحوافز، وتحسين الواقع الخدمي والاقتصادي والمعيشي والضمان الصحي، وتوفير مستلزمات العمل والانتاج، بالإضافة إلى المطالبة بزيادة قيمة الوجبة الغذائية والكسوة العمالية، ورفع الحوافز الإنتاجية وتعويض العاملين بدل عطلتي الجمعة والسبت وتطبيق طبيعة العمل للإطفائيين، ورفد محطة وقود الزبدية بعمال تعبئة وملء الشواغر في الشركات التابعة للنقابة.

كما طالب المؤتمرون بضبط الأسواق والأسعار وتوفير مادة المازوت لشاحنات نقل الغاز بالسعر المدعوم كونهم يتعاملون مع مادة مدعومة وهذا ينعكس على سعر اسطوانة الغاز واستبدال اسطوانات الغاز التالفة، وتوحيد نسبة العمولة في المصارف التجارية، وقبول كل الفئات الورقية النقدية، وزيادة مخصصات حلب من المواد النفطية، وإعادة تأهيل وحدة تيارة لتعبئة الغاز وإصلاح خزانات المازوت والبنزين الهوائية والأرضية، والعمل على استيراد صمامات نحاسية جديدة بدلاً من التالفة، واحتساب اسطوانة الغاز الممنوحة حسب موافقة وزير النفط كل /45/ يوم بالسعر المدعوم بدلاً من المستبعد، وتأمين اللباس العمالي بموعده المحدد، وتعديل نظام صندوق المساعدة الاجتماعية وزيادة الإعانات المالية للعاملين، وإعادة تأهيل شركات الغزل والنسيج المتضررة جراء الإرهاب وتحديث خطوط الانتاج وتأمين مستلزمات ومدخلات الانتاج.

وأجاب على مداخلات أعضاء المؤتمرين المعنييون في المحافظة واتحاد العمال، مؤكدين أن كل ما تم طرحه خلال أعمال كافة المؤتمر سيكون موضع اهتمام ومتابعة، وسيتم صياغة المقترحات والتوصيات واعداد مذكرة مفصلة تحدد الأولويات وفق ما هو متاح من امكانات.