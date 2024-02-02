بايدن يواجه مظاهرة في ميتشيغان لدعمه العدوان على غزة

واشنطن-سانا

تظاهر العشرات في ولاية ميتشيغان الأميركية أمس احتجاجاً على الدعم الأميركي الأعمى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك خلال زيارة للرئيس الأميركي جو بايدن للمدينة للترويج لحملته الانتخابية.

وذكرت وكالة رويترز أنه وقبل لقاء بايدن بعمال مصانع السيارات احتشد العشرات في الشوارع واتجهوا إلى موقع نقابة العمال مرددين هتافات رافضة للزيارة وحاملين لافتات تقول: (جو المؤيد للإبادة الجماعية يجب أن يرحل) وأخذوا يلوحون بالأعلام الفلسطينية.

وكان الهدف من رحلة بايدن إلى الولاية التي تعد ساحة معركة انتخابية أن تكون بمثابة احتفال بعد أن أيدت نقابة (عمال السيارات المتحدون) في الآونة الأخيرة مسعاه لإعادة انتخابه، لكن زيارته قوبلت أيضا باحتجاجات تطالبه بالسعي إلى (وقف إطلاق النار) في غزة.

ولم تعلن الحملة تفاصيل محددة عن زيارة الرئيس حتى اللحظات الأخيرة قبل وصوله بسبب المعارضة المتوقعة له.