من جهته، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن موسكو لم تتلق طلباً من نظام كييف من أجل تسليمها رفات الأسرى الأوكرانيين الذين قتلوا بحادث إسقاط الطائرة الروسية (إيل-76) في مقاطعة بيلغورود.

وقال بيسكوف: “لم يكن هناك تأكيد رسمي حول طلب السلطات الأوكرانية عن طريق (ممثل مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية) من روسيا لتسليم جثث القتلى الأوكرانيين”.

إلى ذلك صرح رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي بأن “الغرب يخشى انتصار روسيا في الصراع الأوكراني وإحلال السلام كما يخشى النار”. وعلّق سلوتسكي على قرار الاتحاد الأوروبي تخصيص مساعدة طويلة الأجل في الميزانية لنظام كييف بالقول: إن “سقوط نظام كييف الذي تغذيه واشنطن سيكون في الوقت نفسه انهياراً لسياسة الاحتواء والإضعاف لبلدنا، ويقاوم الغربيون ذلك بأي ثمن، ويختلقون قصص رعب حول التهديد بشن هجوم على حلف شمال الأطلسي، ولا يريدون التخلي عن مطالباتهم بالهيمنة العالمية”، مشيراً إلى أن بروكسل تلقفت “عصا التتابع” من واشنطن، وبدأت تهديداتها وابتزازها للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الرافضة لاستمرار الحرب حتى آخر أوكراني.