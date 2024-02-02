ثلاث قمم نارية تشعل الدوريات الأوروبية هذا الأسبوع

البعث- وكالات

ينتظر عشاق كرة القدم الأوروبية جرعة دسمة من المباريات المهمّة والمؤثرة في الدوريات الثلاثة الكبرى ستؤثر حتماً على سلم الترتيب، والبداية كالعادة من مهد كرة القدم انكلترا والدوري الممتاز، حيث تشهد الجولة 23 قمة نارية بين فريقي ليفربول وأرسنال، حيث يتصدّر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز برصيد 51 نقطة، بينما يتواجد فريق آرسنال في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 46 نقطة بفارق الأهداف عن الوصيف مانشستر سيتي.

وكان المدفعجية قد نجحوا في تحقيق فوز صعب ضد مضيفهم نوتنغهام فورست بنتيجة هدفين لواحد في افتتاح الجولة الثانية والعشرين، بينما نجح فريق ليفربول تحت قيادة مدرّبه الألماني يورغن كلوب في تحقيق انتصار بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينه وبين فريق تشيلسي منذ قليل على أرضية ستاد أنفيلد معقل الريدز.

ودائماً ما تشهد مباريات ليفربول وأرسنال إثارة كبيرة ومعدلاً تهديفياً ضخماً، وذلك منذ بداية التنافس بينهما إلى وقتنا الحالي، فقد حقق الليفر العديد من النتائج الكبيرة وأيضاً أرسنال نجح في الخروج ضد الريدز بنتيجة كبيرة في أكثر من مناسبة.

ويعدّ أسطورة ليفربول روبي فاولر هو هداف مواجهات الليفر ضد الغانرز في الدوري الإنكليزي، حيث نجح في تسجيل 9 أهداف، بينما يحلّ البرازيلي روبيرتو فيرمينو مهاجم ليفربول في المركز الثاني برصيد 8 أهداف، ويأتي في المركز الثالث أسطورة أرسنال تييري هينري برصيد 8 أهداف.

أما في الدوري الإيطالي فيجمع الأسبوع 23 من الكالتشيو المتصدّر إنتر برصيد 54 نقطة وبفارق نقطة عن ملاحقه ومنافسه القادم يوفنتوس، ما يكسب المباراة أهمية خاصة لبسط السيطرة على عرش الدوري الإيطالي.

ويحتضن ملعب سان سيرو اللقاء المنتظر أو ديربي إيطاليا الكبير كما يحلو لعشاق الكرة الإيطالية تسميته، فبعيداً عن عالم الأرقام والمواجهات التاريخية، هناك العديد من الأسباب التي جعلت تلك المباراة الأقوى في إيطاليا، وأهم حتى من مواجهة يوفنتوس ضد ميلان، فهما الفريقان الأكثر تتويجاً محلياً وأوروبياً على الترتيب في إيطاليا، وعلى الرغم من الفارق الكبير بين الفريقين على مستوى الألقاب والتتويجات في الشق المحلي، كون مدينتي تورينو وميلانو الأكبر في شمال غرب إيطاليا، وأتت التسمية في عام 1967 من الصحفي جياني بريرا الذي أطلق على المباراة مسمّى ديربي إيطاليا، لتصبح لها مكانة خاصة وسط القمم العدة التي تلعب في الكرة الإيطالية.

وآخر المواجهات القوية، ستكون في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث يلتقي قطباها الريال والأتلتي في ديربي آخر يعد بكثير من الإثارة، حيث تعدّ المواجهة بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد واحدة من المواجهات الأكثر تكراراً في كرة القدم الإسبانية، ومن بين أكثرها صخباً وقوة على الإطلاق بالنظر إلى العداوة التاريخية والتناقض في هوية الناديين، حيث كان دائماً ينظر إلى ريال على أنه نادي الطبقة الغنية، بينما كان أتلتيكو هو فريق الطبقة العاملة.

ويحتلّ الريال وصافة الترتيب بـرصيد 54 نقطة متخلفاً عن مفاجأة الدوري لهذا الموسم جيرونا بنقطة يتيمة، فيما يحتلّ الأتلتي المركز الثالث برصيد 46 نقطة متساوياً مع برشلونة الرابع ومتفوقاً عليه بفارق الأهداف.

أرقام وتواريخ

– تواجه الأرسنال والليفر ضمن منافسات الدوري الإنكليزي 59 مرة، نجح ليفربول في تحقيق الفوز في 24 مباراة، سجل خلالها 101 هدف، بينما فاز أرسنال في 16 مواجهة، واستطاع تسجيل 72 هدفاً، أما على مستوى جميع المسابقات فقد تواجه الفريقان 153 مرة، فاز ليفربول في 62 مواجهة، وسجل 233 هدفاً، بينما حقق أرسنال الفوز خلال 45 لقاء وسجل خلالها 185، وحسم التعادل 46 مباراة.

– تكرر ديربي يوفنتوس ضد إنتر في الدوري الإيطالي 177 مرة، نجح يوفنتوس في تحقيق الفوز على إنتر في 85 مباراة من أصل 77 جمعت الفريقين بالدوري، وحسم إنتر حامل لقب النسخة الماضية من الكالتشيو نتيجة 47 مباراة لصالحه.

– يتفوق ريال مدريد بصورة كاسحة على أتلتيكو مدريد عندما يتعلق الأمر بالمواجهات في بطولة الدوري الإسباني منذ أول مباراة بينهما موسم 1928، حيث تواجها في 72 مباراة، فاز الملكي في 37 مباراة وخسر 10 مباريات وجاء التعادل في 25 مباراة.