دورة الألعاب العربية للسيدات تنطلق اليوم ورياضتنا متواجدة

المحرر الرياضي

تنطلقُ اليوم النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2024 التي تستضيفها إمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة تحت شعار “لكل بطلة حكاية ترويها الملاعب”، وسط مشاركة رياضتنا بست ألعاب من الألعاب الثماني المعتمدة وهي: كرة السلة، كرة الطائرة، الكاراتيه، كرة الطاولة، ألعاب القوى، المبارزة.

حفل افتتاح الدورة التي ستستمر حتى الثامن من الشهر الجاري سيشهد رفع الفرق الرياضية لأعلام الدول العربية المشاركة، وعرضاً مرئياً لأبرز محطات النسخة السابعة، إلى جانب سلسلة من العروض الفنية والثقافية والترفيهية التي تحمل رسائل تشجيع وتحفيز للمشاركات والجمهور.

رياضتنا في الدورة ستتمثل بخمسة أندية هي: الثورة بكرة السلة، تلدرة بكرة الطائرة، المحافظة في ألعاب القوى وكرة الطاولة، نصيب في الكاراتيه، الشرطة في المبارزة ضمن 63 فريقاً و560 لاعبة من 15 دولة عربية، وتأتي المشاركة في البطولة النسائية الأكبر في الوطن العربي، بعد الإنجازات التي حصد من خلالها منتخبنا الوطني للناشئات لقب بطولة اتحاد غرب آسيا الرابعة لكرة القدم 2023 التي استضافتها الأردن، وتتويج منتخب الواعدات بكرة القدم بلقب بطولة اتحاد غرب آسيا الثانية.

تنظيمياً ستكون ألعاب القوى ممثلة بأكبر عدد من المشاركات على صعيد الفرق، حيث يخوض منافساتها 12 فريقاً رياضياً من إجمالي الفرق المشاركة، تليها كرة الطائرة بواقع 9 فرق، ثم كرة السلة والكاراتيه اللتان يخوض منافسات كلّ منهما 8 فرق، أما كرة الطاولة فجاءت في المرتبة الثالثة بين الألعاب بواقع 7 فرق، بينما ينافس على ذهب البطولة 6 فرق في كلّ من لعبتي القوس والسهم والمبارزة، وحلّت أخيراً بين الألعاب الرماية بواقع 5 فرق، وتستعدّ 8 منشآت رياضية متوزعة على مختلف أنحاء إمارة الشارقة لاستضافة منافسات وتدريبات الدورة، حيث ستكون صالة مؤسّسة رياضة المرأة ونادي الشارقة بمنطقة سمنان ونادي الشارقة بمنطقة البطائح مسرحاً لمباريات وتدريبات كرة السلة، بينما تستضيف صالة مؤسّسة رياضة المرأة ونادي خورفكان الرياضي منافسات وتدريبات كرة الطائرة.

أما الكاراتيه فتقام مبارياتها وتدريباتها في مركز الطفل بالقرائن، وتدريبات ومنافسات كرة الطاولة في نادي الشارقة بمنطقة الحزانة وصالة مؤسّسة رياضة المرأة التي تحتضن أيضاً منافسات وتدريبات المبارزة، ويستضيف نادي الثقة منافسات ألعاب القوى، وتقام تدريباتها في نادي الشارقة بالحزانة، أما الرماية فتخوض اللاعبات مبارياتها وتدريباتها في نادي الذيد.