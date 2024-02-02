كيم يدعو إلى تعزيز القوة البحرية لحماية سيادة البلاد

بيونغ يانغ-سانا

أكد رئيس كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون أن تحديث وتطوير القوة البحرية للبلاد يشكل أولوية كبرى للحماية والدفاع عن سيادة سواحل كوريا الديمقراطية بشكل يعتد به.

ونقلت الوكالة المركزية الكورية عن كيم قوله خلال زيارة توجيه ميدانية إلى حوض السفن (نامفو): إن “مهمة تقوية وتعزيز القوة البحرية تطرح نفسها كأحد أهم القضايا في دفاع يعول عليه عن سيادتنا البحرية وتعزيز الجاهزية القتالية لقواتنا”، مضيفاً: إن “الوضع الحالي يتطلب تحقيق نمو في قطاع بناء السفن الصناعي وتحديث الأساسات التقنية والبحرية كخطوة وشرط أساسي في بناء الدفاع الوطني والاقتصاد في بلادنا”.

وتابع كيم: إن حوض السفن (نامفو) الذي أثبت أنه قاعدة لبناء السفن يمكن التعويل والاعتماد عليها على مستوى البلاد، يجب أن يشكل مثالاً يحتذى به ويلعب دوراً مهماً في التنمية التاريخية القائمة على الاعتماد على النفس في صناعة بناء السفن.

وأعرب كيم عن ثقته بقدرة حوض السفن (نامفو) وعماله على بناء سفن حربية ضخمة على مستوى عالمي بنجاح.