الرئيس الصربي يؤكد أهمية العلاقات مع سورية

بلغراد-سانا

أكد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أن بلاده تولي أهمية كبيرة للعلاقات مع سورية، مشيراً إلى أن صربيا ستبقى دائماً على موقفها الداعي إلى وحدة وسيادة سورية وسلامتها الإقليمية.

وأعرب الرئيس الصربي خلال تقبله أوراق اعتماد السفير محمد حاج إبراهيم سفيراً لسورية لدى صربيا عن أمله في أن تتغلب سورية على الصعوبات التي تمر بها، والشروع في طريق التعافي والازدهار، متمنياً عودة سورية لممارسة دورها المهم في المنطقة والعالم.

بدوره نقل السفير حاج إبراهيم للرئيس فوتشيتش تحيات السيد الرئيس بشار الأسد وتهنئته على فوز حزبه بالانتخابات البرلمانية التي جرت في شهر كانون الأول الماضي.

وأكد السفير حاج إبراهيم موقف سورية الواضح بشأن اعتبار كوسوفو جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الصربية، ودعمها سيادة واستقلال صربيا.

حضر مراسم تقبل أوراق اعتماد السفير حاج إبراهيم وزير الخارجية الصربي إيفيتسا داتشيتش ومستشارة الرئيس الصربي تانيا يوفيتش.