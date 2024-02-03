إدانات عربية ودولية للعدوان الأمريكي الذي استهدف مواقع سورية وعراقية

عواصم-سانا

لاقى العدوان الأمريكي الغاشم على مواقع سورية وعراقية فجر اليوم استنكاراً وإداناتٍ عربية ودولية.

وفي السياق أكدت الحكومة العراقية أن العدوان الأمريكي على منطقة القائم انتهاك لسيادة العراق وتقويض لجهودها، لافتة إلى النتائج الوخيمة لهذا العدوان على الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول في بيان: “تتعرض مدن القائم والمناطق الحدودية العراقية إلى ضربات جوية من قبل طائرات الولايات المتحدة الأمريكية، إذ تأتي هذه الضربات في وقت يسعى فيه العراق جاهداً لضمان استقرار المنطقة”.

وشدد البيان على أن العدوان الأمريكي هو “خرق للسيادة العراقية وتقويض لجهود الحكومة العراقية، وتهديد يجر العراق والمنطقة إلى ما لا يحمد عقباه”.

وحذر البيان من أن نتائج هذا العدوان “ستكون وخيمة على الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة”.

كذلك أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي أن وجود التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة صار سبباً لتهديد الأمن والاستقرار في العراق، مشدّداً على أن ادعاء الجانب الأمريكي التنسيق المسبق لارتكاب هذا العدوان هو ادعاء كاذب يستهدف تضليل الرأي العام الدولي، والتنصل عن المسؤولية القانونية لهذه الجريمة.

وقال العوادي في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية “واع”: إن “الإدارة الأمريكية أقدمت على ارتكاب عدوان جديد على سيادة العراق، إذ تعرضت مواقع تواجد قواتنا الأمنية في منطقتي عكاشات والقائم، فضلاً عن الأماكن المدنية المجاورة إلى قصف من عدة طائرات أمريكية”، موضحاً أن “هذا العدوان السافر أدى إلى ارتقاء 16 شهيداً، بينهم مدنيون، إضافة إلى 25 جريحاً، كما أوقع خسائر وأضراراً بالمباني السكنية وممتلكات المواطنين”.

وأضاف: إن “الجانب الأمريكي عمد بعد ذلك إلى التدليس وتزييف الحقائق، عبر الإعلان عن تنسيق مُسبق لارتكاب هذا العدوان، وهو ادعاء كاذب يستهدف تضليل الرأي العام الدولي، والتنصل عن المسؤولية القانونية لهذه الجريمة المرفوضة وفقاً لجميع السنن والشرائع الدولية”، مؤكداً أن “هذه الضربة العدوانية، ستضع الأمن في العراق والمنطقة على حافة الهاوية، كما أنها تتعارض وجهود ترسيخ الاستقرار المطلوب”.

من جهتها أدانت إيران بشدّة العدوان الذي شنته الولايات المتحدة الليلة الماضية على مناطق في العراق وسورية.