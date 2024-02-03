إدانات عربية ودولية للعدوان الأمريكي الذي استهدف مواقع سورية وعراقية
عواصم-سانا
لاقى العدوان الأمريكي الغاشم على مواقع سورية وعراقية فجر اليوم استنكاراً وإداناتٍ عربية ودولية.
وفي السياق أكدت الحكومة العراقية أن العدوان الأمريكي على منطقة القائم انتهاك لسيادة العراق وتقويض لجهودها، لافتة إلى النتائج الوخيمة لهذا العدوان على الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول في بيان: “تتعرض مدن القائم والمناطق الحدودية العراقية إلى ضربات جوية من قبل طائرات الولايات المتحدة الأمريكية، إذ تأتي هذه الضربات في وقت يسعى فيه العراق جاهداً لضمان استقرار المنطقة”.
وشدد البيان على أن العدوان الأمريكي هو “خرق للسيادة العراقية وتقويض لجهود الحكومة العراقية، وتهديد يجر العراق والمنطقة إلى ما لا يحمد عقباه”.
وحذر البيان من أن نتائج هذا العدوان “ستكون وخيمة على الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة”.
كذلك أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي أن وجود التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة صار سبباً لتهديد الأمن والاستقرار في العراق، مشدّداً على أن ادعاء الجانب الأمريكي التنسيق المسبق لارتكاب هذا العدوان هو ادعاء كاذب يستهدف تضليل الرأي العام الدولي، والتنصل عن المسؤولية القانونية لهذه الجريمة.
وقال العوادي في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية “واع”: إن “الإدارة الأمريكية أقدمت على ارتكاب عدوان جديد على سيادة العراق، إذ تعرضت مواقع تواجد قواتنا الأمنية في منطقتي عكاشات والقائم، فضلاً عن الأماكن المدنية المجاورة إلى قصف من عدة طائرات أمريكية”، موضحاً أن “هذا العدوان السافر أدى إلى ارتقاء 16 شهيداً، بينهم مدنيون، إضافة إلى 25 جريحاً، كما أوقع خسائر وأضراراً بالمباني السكنية وممتلكات المواطنين”.
وأضاف: إن “الجانب الأمريكي عمد بعد ذلك إلى التدليس وتزييف الحقائق، عبر الإعلان عن تنسيق مُسبق لارتكاب هذا العدوان، وهو ادعاء كاذب يستهدف تضليل الرأي العام الدولي، والتنصل عن المسؤولية القانونية لهذه الجريمة المرفوضة وفقاً لجميع السنن والشرائع الدولية”، مؤكداً أن “هذه الضربة العدوانية، ستضع الأمن في العراق والمنطقة على حافة الهاوية، كما أنها تتعارض وجهود ترسيخ الاستقرار المطلوب”.
من جهتها أدانت إيران بشدّة العدوان الذي شنته الولايات المتحدة الليلة الماضية على مناطق في العراق وسورية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان نقلته وكالة تسنيم الإيرانية: “إن هذا العدوان يمثل انتهاكاً لسيادة العراق وسورية ووحدة أراضيهما والقانون الدولي وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة”.
وأضاف كنعاني: “بالإضافة إلى دعم أمريكا الكامل للهجمات الوحشية التي شنها الكيان الصهيوني ضد سكان غزة والضفة الغربية منذ 4 أشهر، وكذلك الهجمات العسكرية على اليمن وانتهاك سيادة هذا البلد ووحدة أراضيه، فإن هجوم الليلة الماضية على سورية والعراق هو مغامرة وخطأ إستراتيجي آخر من جانب الحكومة الأمريكية، والذي لن يكون له نتيجة سوى تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة”.
كذلك أدانت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية اليوم بشدة العدوان الأميركي، مؤكدة أنه انتهاك جديد لسيادة البلدين ووحدة أراضيهما وسلامة شعبيهما.
وقالت الأمانة العامة في بيان: “العدوان الغاشم تعزيز لحالة عدم الاستقرار في المنطقة، ومحاولة بائسة لتخفيف الضغط عن الكيان الصهيوني المهزوم ولحرف الأنظار عن جرائمه في قطاع غزة، كما بات واضحاً أن الولايات المتحدة تشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن العالميين، ودورها في صناعة واستثمار الإرهاب أصبح مفضوحاً”.
وأضاف البيان: إن استمرار الاحتلال الأميركي لأجزاء من الأراضي السورية ووجوده المرفوض من مجلس النواب العراقي دليل واضح على أن الممارسات الصريحة للإدارة الأميركية هي عدم احترام لسيادة الشعوب.
ودعا البيان إلى خروج قوات الاحتلال الأميركي من كلا البلدين وإلغاء قواعدها العسكرية من دول غرب آسيا.
من جانبه أدان المفتي الجعفري الممتاز في لبنان الشيخ أحمد قبلان العدوان، لافتاً إلى أن ما قامت به واشنطن إرهاب بربري ووحشية سافرة وانتهاك سافر للشرعية الدولية والإقليمية.
وقال قبلان: “نؤكد أن واشنطن أكبر قوة إرهابية في العالم وأخطر كيان على السلام والأمن الدوليين، وهي قوة إرهاب عالمي راع وشريك لتنظيم (داعش) وأخواته، فضلاً عن صفتها الشريكة لتل أبيب بالإبادة والدمار والمذابح الصارخة التي تطال قطاع غزة، وهي المسؤول الأول عن فوضى العالم، بدءاً من أوكرانيا وبحر الصين وصولاً إلى الشرق الأوسط”.
وشدد قبلان على أن ما تقوم به المقاومة في المنطقة ضرورة ودليل حاسم على وهن أميركا وضعفها ونفاق مشاريعها وغطرستها.
كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه من خطر التصعيد في المنطقة بعد العدوان الأمريكي على سورية والعراق، داعياً إلى اتخاذ تدابير للحد من التوترات فيها.
وقال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك: “الأمين العام يشعر بالقلق إزاء مخاطر المزيد من التصعيد، ويدعو جميع الأطراف إلى اتخاذ إجراءات ملموسة للحد من التوترات ومراعاة التكاليف الاقتصادية والبشرية للصراع الأوسع في منطقة هشة بالفعل”.
من جانبه أدان حزب الله العدوان، معتبراً أنه يسهم بتصعيد الحروب في المنطقة.
وأوضح البيان أن “هذا العدوان الجديد يسهم في زعزعة الاستقرار في المنطقة، وإيجاد المبررات والذرائع الواهية لاستمرار الاحتلال الأميركي لمناطق عدة في سورية والعراق ضد إرادة شعبيهما التواقة إلى الحرية والاستقلال”.
وأكد البيان أن العدوان الأميركي يكشف كذب الادعاءات الأميركية بعدم رغبتها في توسعة الصراع في المنطقة.
بدوره أدان تحالف الفصائل الفلسطينية عدوان الولايات المتحدة الأمريكية، معتبرا أنه تصعيد خطير، وتعدٍّ على سيادة البلدين العربيين، وتهديد لأمنهما واستقرار المنطقة.
وأوضحت فصائل المقاومة الفلسطينية في بيان، أن العدوان الأمريكي على البلدين، يأتي خدمة لأجندة الاحتلال الصهيوني التوسعية والتغطية على جرائمه الوحشية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، داعياً الإدارة الأمريكية لمراجعة سياساتها العدوانية، ودعمها للعدو الصهيوني وضرورة احترام سيادة الدول ومصالح الشعوب العربية.
وأدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بأشد العبارات العدوان الأمريكي الذي سيؤدي إلى تصعيد التوتر الإقليمي وزيادة عدم الاستقرار في المنطقة، مبينة أن هذا العدوان السافر أحد أوجه الاحتلال والهيمنة والغطرسة في منطقتنا بهدف نهب ثروة شعوب أمتنا، وفرض سياسات تصب في مصلحة الاستعمار الغربي والكيان الصهيوني.
كذلك أدانت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) بشدة العدوان الذي شنته الولايات المتحدة على مناطق في العراق وسورية، وحمّلت الحركة في بيان لها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المسؤولية عن تبعات هذا العدوان الغاشم الذي يصب الزيت على النار في المنطقة التي لن تشهد الاستقرار إلا بوقف عدوان الاحتلال وجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال الصهيوني النازي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.
كما أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين العدوان الأمريكي، وقالت في بيان: إن هذا العدوان الوحشي على سورية والعراق، وقبل ذلك العدوان الإسرائيلي على جنوب دمشق يؤكد أن التحالف الأمريكي الإسرائيلي المعادي لشعوبنا العربية، هو من يدفع بالمنطقة نحو الانفجار وإشعال النار فيها، رغم ادعاءات واشنطن الكاذبة بأنها حريصة على أمن المنطقة واستقرارها.