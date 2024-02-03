3-فبراير-2024
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المقداد يتلقّى اتصالاً من البوسعيدي يعبّر فيه عن تضامن عُمان مع سورية

بشار المحمد

دمشق-سانا   

تلقى وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد اليوم اتصالاً هاتفياً من نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي بحثا خلاله آخر تطورات الأوضاع في المنطقة.

وعبر البوسعيدي خلال الاتصال عن تضامن سلطنة عمان المستمر مع سورية وحرصها على أمنها وسيادتها على كامل أراضيها، مشيراً إلى الهجمات الأمريكية الأخيرة على مواقع في سورية.

وأكد البوسعيدي ضرورة عدم التدخّل في شؤون دول المنطقة وأولوية وقف الاعتداءات الإسرائيلية على شعبنا في فلسطين المحتلة وإنهاء احتلالها لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية.

من جانبه أكد الوزير المقداد على تقدير سورية لموقف سلطنة عمان الأخوي تجاه ما تواجهه من اعتداءات غادرة على أراضيها واحتلال غير شرعي ودعم للجماعات الانفصالية وآخرها هجمات الولايات المتحدة الأمريكية على الأراضي السورية والعراقية والتي هدفها الأساسي تمكين تنظيم (داعش) الإرهابي الذي ترعاه والحيلولة دون تعزيز علاقات الأخوة والجوار بين سورية والعراق.

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