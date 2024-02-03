تجدّد العدوان الأمريكي البريطاني على المدن اليمنية

صنعاء-سانا

تعرضت مدينة صعدة اليمنية فجر اليوم لعدوان أمريكي بريطاني.

وذكرت وسائل إعلام يمنية أن الطيران الأمريكي البريطاني شن ثلاث غارات على شرق مدينة صعدة.

وفي وقت سابق تعرضت منطقة الجر في مديرية عبس بمحافظة حجة لسبعة اعتداءات جوية، كما شن طيران العدوان الأمريكي البريطاني يوم الأربعاء الماضي عدة غارات جوية على مناطق شمال مدينة صعدة وعلى منطقة الجبانة في محافظة الحديدة.

يذكر أن الطيران الأمريكي البريطاني بدأ في 21 من شهر كانون الثاني الماضي اعتداءاته على اليمن وشن 73 غارة جوية على العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة، تلاه بغارتين في اليومين التاليين استهدفتا الحديدة والعاصمة صنعاء.