خبير تشيكي: القوات الأمريكية يجب أن تنسحب من سورية

وقال الخبير التشيكي في مقال نشره اليوم على شبكة التواصل الاجتماعي: إنه من السخرية والمضحك زعم الأمريكيين بأنهم يحاربون الإرهاب في المنطقة في وقت يقومون فيه مع البريطانيين بتدريب الإرهابيين في قاعدة التنف السورية، وهي أكثر منطقة ينشط فيها إرهابيو تنظيم “داعش” الإجرامي.

وشدد ماركفارت على أن الوقت حان كي تنسحب القوات الأمريكية من سورية، وتعود إلى بلادها ليحل الهدوء والاستقرار في المنطقة.

ولفت الخبير التشيكي إلى أن تنامي الضربات على القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط سببه الوجود غير الشرعي للقوات الأمريكية في سورية والمنطقة.

بدوره حذر رئيس الحكومة التشيكية الأسبق ييرجي باروبيك في مقال نشره على موقع “قضيتكم الإلكتروني” التشيكي من الوضع المتفجر القائم في منطقة الشرق الأوسط، معتبراً أن تهديدات بعض أعضاء الكونغرس بالاعتداء المباشر على إيران سيزيد من خطورة الأوضاع بالمنطقة ويهدد أمنها واستقرارها.