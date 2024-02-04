البرلمان الأوروبي يفشل بالتصويت على عدم الاعتراف بالانتخابات الروسية 

وفي شأنٍ آخر أكد نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو أن السياسة الأمريكية الاستفزازية هي المصدر الرئيسي لتصعيد الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية، معرباً عن قلق موسكو حيال هذا التصعيد .

وقال رودينكو خلال اجتماعات مع مسؤولين في كوريا الجنوبية: إن لدى الجانب الروسي مخاوف جدية حيال التصعيد الحاد للتوتر في المنطقة، مشيراً بوضوح إلى أن المصدر الرئيسي لهذا التصعيد هو سياسة واشنطن الاستفزازية غير المسؤولة، التي تشجع حلفاءها على تنفيذ خططهم العدوانية لتحقيق أهدافها الجيوسياسية الخاصة، المحفوفة بعواقب لا يمكن التنبؤ بها، بما في ذلك في المجال العسكري.

وشدد رودينكو على أن الوقف الفوري للأنشطة العسكرية الخطرة للولايات المتحدة وحلفائها والعودة إلى البحث عن حل سياسي ودبلوماسي للمشكلات القائمة، من شأنه الإسهام بتطبيع الوضع.

ولفت المسؤول الروسي إلى أن بلاده متمسكة بمواصلة تطوير التعاون متبادل المنفعة مع كوريا الديمقراطية بما يتماشى مع القانون الدولي ويحقق مصلحة البلدين وشعبيهما، مشيراً إلى دور روسيا في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

وعلى الصعيد الميداني أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تمكنت خلال الساعات الـ24 الماضية من القضاء على نحو 720 جندياً أوكرانياً على مختلف محاور القتال، وفي محور جنوب دونيتسك، ألحقت الوحدات الروسية الهزيمة بالمجموعات الأوكرانية ودمرت مركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث سيارات ومنصتي مدفعية من طراز آكاتسيا ومدفع ميدان، فيما فقدت هذه المجموعات في محور زابوروجيه مدفع ميدان وراجمة صواريخ غراد، وفي محور خيرسون تم تدمير ثلاث مركبات عسكرية ونظام مدفعية إم 777 ومدفع ميدان.

ووفقاً للوزارة قام الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية بدون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية للوحدات الروسية المشتركة بتدمير مستودع وقود لقوات العدو، ودكت مواقع أفراده ومعداته العسكرية في 124 منطقة، كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 97 طائرة أوكرانية بدون طيار في مواقع من جمهورية لوغانسك الشعبية ومنطقتي خاركوف زابوروجيه.

وفي شأن متصل أعلن فاديم أستافيف رئيس المركز الصحفي للدائرة العسكرية الجنوبية بالجيش الروسي أن القوات الروسية حررت مواقع جديدة، وصدت 5 هجمات للعدو، وقصفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في بوغدانوفكا وكليشييفكا وكورديوموفكا وغورغيفكا ونوفوميخايلوفكا.

من جهة ثانية أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 30 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت 109 مقذوفات من عيارات مختلفة، حيث أطلقت القوات الأوكرانية ما مجموعه 109 مقذوفات مختلفة العيارات، وحسب المكتب التمثيلي، لم ترد تقارير عن سقوط ضحايا بين المدنيين، بينما تعرض مبنى سكني واحد لأضرار.