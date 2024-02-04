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4-فبراير-2024
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العدد 17602 الأحد 4-2-2024
نشرة الإعلانات العدد 1073/الاثنين 5-2-2024 / 16 صفحة
مجلس إدارة الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال يستعرض نتائج ونسب الإنجاز
مجلس الشعب يقر مشروع قانوني الإعفاء من غرامات رسوم الري واستصلاح الأراضي وتعديل بعض مواد القانون الخاص بحماية أراضي البادية
تراجع ثقة الأجيال الشابة بالجيش الأميركي
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العدد 17602 الأحد 4-2-2024
بشار المحمد
4-فبراير-2024
العدد 17602 الأحد 4-2-2024
نشرة الإعلانات العدد 1073/الاثنين 5-2-2024 / 16 صفحة
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