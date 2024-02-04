العدو الإسرائيلي يجدّد اعتداءاته على بلدات وقرى جنوب لبنان

بيروت-سانا

جدّد العدو الإسرائيلي اختراقه للسيادة اللبنانية واعتداءاته البرية والجوية على قرى وبلدات جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن العدو الإسرائيلي قصف بالمدفعية الثقيلة وبشكل مباشر الليلة الماضية أطراف بلدات الناقورة ويارين وعلما الشعب والضهيرة وبيت ليف و جبلي اللبونة والعلام بالقطاعين الغربي والأوسط.

وبالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي المعادي طيلة الليل، وحتى صباح اليوم في سماء الجنوب، أطلق العدو الإسرائيلي القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية التي تعيش حالة التوتر والحذر الشديدين بسبب الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة .