صدر حديثاً كتاب “المرأة بين ظلم الغرب وعدالة الدين”

دمشق- البعث

تناول الشيخ الدكتور محمد عبد الستار السيد وزير الأوقاف في كتابه الصادر حديثاً بعنوان: “المرأة بين ظلم الغرب وعدالة الدين” موضوع المرأة بشكل علمي وبموضوعية بعيداً عن الأهواء والآراء المسبقة، ولا سيما أن هذا الموضوع يثير التساؤلات، وأن الرد عليها يجب أن يكون حسب المنهج العلمي المتبع والمعتمد لدى أهل العلم والمعرفة.

الجدير بالذكر أن موضوع المرأة موضوع قديم جديد، كلما عفا عليه زمان ظهر في زمان آخر، ويجدد النقاش، وهو موضوع يثار اليوم بشكل منقطع النظير بسبب ما يتمخض عنه من مشكلات معاصرة متعددة تحوج الباحثين إلى الدراسة والبحث لتتضح الرؤية، وتظهر الحقيقة، ويدفع الإشكال الحاصل في أي مسألة مفترضة.

وللمؤسسة الدينية “وزارة الأوقاف في الجمهورية العربية السورية” قدم السبق دائماً في بيان حقيقة الإسلام كما أنزله الله عز وجل، ومنها: بيان حقيقة تكريم الإسلام للمرأة، وتفكيك الملابسات التي اعترضت موضوعات المرأة وما يتعلق بها.