كنعاني يحمّل المجتمع الدولي مسؤولية محاسبة أمريكا وبريطانيا

طهران-سانا

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن الدعم الأمريكي والبريطاني الكامل للكيان الصهيوني ومواصلة أعمالهما العسكرية في المنطقة يتسبب بتأجيج الفوضى وانعدام الأمن فيها.

وقال المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني وفقاً لوكالة “إرنا”: إن الهجوم العسكري الأمريكي البريطاني على دول المنطقة هو استمرار للسياسة والنهج الخاطئ لهذين البلدين في استخدام نهج النزعة العسكرية لتحقيق أهدافهما غير المشروعة بالمنطقة، وهو ما يتعارض بشكل واضح مع ادعاءات واشنطن ولندن المتكرّرة بأنهما لا تريدان توسيع نطاق الحرب والصراع في المنطقة.

وأشار كنعاني إلى أن مواصلة الدعم لكيان الاحتلال الصهيوني يخلق متنفساً دائماً لهذا الكيان لعدم الاكتراث والاستمرار بجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق الفلسطينيين، مؤكداً أن المجتمع الدولي مسؤول عن محاسبة أمريكا وبريطانيا.