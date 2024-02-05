بأجواء شفافة وديمقراطية… المؤتمرات الحزبية تبدأ بعقد أولى مؤتمراتها الانتخابية بشعبة المدينة الثالثة في حمص

حمص- نبال إبراهيم.. صديق محمد

بدأت اليوم المؤتمرات الحزبية لشعب فرع حمص، وكانت البداية بعقد مؤتمر انتخاب شعبة المدينة الثالثة بمحافظة حمص، وذلك بعد إنجاز كافة التحضيرات اللازمة للبدء بالعملية الانتخابية من صندوق الاقتراع وأوراق الانتخابية وغير ذلك.

وبدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الوطن وأداء نشيد الجمهورية العربية السورية، وترديد شعار حزب البعث العربي الاشتراكي، ثم تم تفقد أعضاء المؤتمر الحضور وإعلان أسماء المرشحين، لتبدأ بعدها عملية الانتخاب التي سارت بأجواء من الشفافية والديمقراطية دون تسجيل اي حالة أو مخالفة تذكر .

وبين الدكتور خليل مشهدية رئيس اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات في تصريح خاص “للبعث” أن اللجنة العليا رأت أن تبدأ الانتخابات على مستوى القطر في البداية بشعبة واحدة لتكون شكلاً ونموذجاً لما ستجري عليه العملية الانتخابية في كافة الشعب بمحافظات القطر، لافتاً إلى أن مجريات المؤتمر كانت أكثر من جيدة، ولم يكن هناك أي اعتراض، وتم سؤال الرفاق قبل بداية الجلسة ما إذا كان هناك أي تأثير على رأي أي رفيق حزبي بهذه الانتخابات ليقف ويقول بكل بساطة أمام جميع الرفاق ما هو رأيه.

وأشار مشهدية إلى أن اللجنة على مسافة واحدة من جميع الرفاق، وأن أي خلل في العملية الانتخابية ستتتم معالجتها عبر المحاسبة. وتمت عملية الانتخاب وختمت الأوراق، ووقعت من قبل اللجنة العليا والفرعية، منوهاً إلى أن معظم الرفاق المتغيبين عن حضور المؤتمر كان بعذر، والرفيق المتغيب بدون عذر سيتم توجيه له العقوبة المناسبة .

ولفت إلى أن الرفاق الذين غادروا المؤتمر بدون إذن سيتم محاسبتهم، وفي حال حصل تساوي بالأصوات بين مرشحين أو أكثر فمن الطبيعي أن يعاد الانتخاب فيما بينهم مرة أخرى بمن حضر، مشيراً إلى أن إرادة الرفاق هي الإرادة الأساسية، ولا يمكن لأي أحد كان أن يؤثر على هذه الإرادة، وأن المؤتمر كان موفقاً ويعبر عن طموح الرفاق وعن التزامهم البعثي والدقة في تنفيذ هذا الالتزام .

من جانبه أكد الدكتور محمد العمادي رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات بفرع حمص “للبعث” على أن إجمالي عدد المرشحين في شعبة المدينة الثالثة 14مرشحاً من الرفاق والرفيقات، والتنافس كان على 9مقاعد، وأن عدد الرفاق الذين يحق لهم الانتخاب 161رفيقاً ورفيقة وبلغ عدد الحضور 147رفيقاً خلال المؤتمر، لافتاً إلى أن العملية الانتخابية تمت بشكل سلس ورفاقي وانضباطي وتفاؤل لمستقبل وغد أفضل لحزب البعث العربي الاشتراكي.

وأشار الدكتور العمادي إلى أنه وبعد فرز الأصوات، تم إعادة الانتخابات بين رفيقين تساوت أصواتهما ليتم بعدها نجاح 9رفاق وهم ( نادر حمدوش بـ136صوتاً- سليمان المحمد بـ125صوتاً-مالك بربر بـ122صوتاً- لودي محمد دردر بـ118صوتاً- محمد الخطيب بـ108أصوات- تمارة كولكو بـ107أصوات- علي الدربولي بـ102صوت- أسامة الجوخدار بـ101صوت- يوسف قاسم بـ88صوتاً).

هذا وأشار عدد من الرفاق المنتخبين إلى أن الانتخابات سارت بشكل شفاف وديمقراطي ومثالي، ومارسوا حقهم الانتخابي بكل حرية ودون أي ضغط أو إملاء أو توجيه من أحد، وتم اختيار الرفاق الذين يرغبون بهم، وسيمثلونهم وفق نظرتهم ومعرفتهم بهم والذين سيكونون مناسبين وعلى قدر المسؤولية .

وقد أكد عدد من الرفاق المشاركين بالتصويت أن الانتخابات اليوم كانت على مستوى عالٍ من الدقة والشفافية ولم تكن هناك أي تدخلات من أي جهة كون اللجنة المشرفة على الانتخابات كانت حريصة على القضاء على كافة الأمراض السلبية التي كانت تحصل في الانتخابات السابقة.

الرفيق ياسر شندية أكد أن انتخابات اليوم جرت بشكل ممتاز وبدون أي تدخل من أي جهة وبدون قوائم وتوصيات، حيث قمنا بإنتخاب الرفاق الفاعلين على أرض الواقع وابتعدنا عن التكتلات والتوصيات من قبل بعض الجهات .

الرفيق أحمد الحسن أكد أن التصويت اليوم كان على مستوى كبير من المسؤولية، حيث تم اختيار الرفاق من ذوي السمعة الحسنة وابتعدنا عن المحسوبيات والتدخلات التي كانت ترافق الانتخابات السابقة، ونأمل النجاح والتوفيق للرفاق أصحاب الكفاءات القادرين على العمل وتحمل المسؤولية.

الرفيقة مها ابراهيم أكدت سير العملية الانتخابية بكل شفافية ودقة من قبل جميع الرفاق، حيث تم انتخاب رفاقنا بالشعبة للاجتماع الموسع ممن يملكون المقدرة على النهوض بالحزب وتعزيزه ورفده بالكوادر القادرة على العطاء، وتحقيق التطلعات والمساهمة في رسم ملامح المرحلة القادمة.

الرفيق محمود المحمد أكد على الأجواء الإيجابية التي رافقت العملية الانتخابية، والحراك الحزبي الواسع والذي ينم عن الوعي والحس بالمسؤولية، لافتاً أنه تم اختيار الرفاق من أصحاب الكفاءات القادرين على تقديم رؤى وأفكار جديدة للنهوض بالحزب خلال المرحلة القادمة .