5-فبراير-2024
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تحقيقاتصحيفة البعث

أعطال الكهرباء في المنطقة الصناعية بطرطوس مستمرة.. والطاقات البديلة حلول عملية ولكن!!

حسن النابلسي

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