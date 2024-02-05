أيمن زيدان يحصد جائزة أفضل ممثل في مهرجان سينمانا الدولي

حصد الفنان أيمن زيدان جائزة أفضل ممثل عن دوره في الفيلم الروائي الطويل (أيام الرصاص)، من إنتاج المؤسسة العامة للسينما وذلك في مهرجان سينمانا الدولي الخامس الذي اختتم فعالياته في سلطنة عمان.

والفيلم من إخراج أيمن زيدان وسيناريو أحمد عدره، وقدم من خلاله زيدان أجواء معاصرة عن المجتمع السوري في ظل منعكسات الحرب على الناس، وطبيعة العلاقات التي تولدت تحت تأثيراتها، عبر قصة رجل أراد أن يستعيد مكانته الاجتماعية بعد أن أحيل إلى التقاعد، وواجه عبر ممارساته السابقة مع عائلته تحديات كثيرة ليدفع في النهاية ثمن أخطائه الكثيرة طيلة حياته بتحمله لخطأ لم يرتكبه.

الفيلم من بطولة أيمن زيدان، وسعد مينه، وحازم زيدان، وغابرييل مالكي، وسالي أحمد، ولمى بدور، وحسام سلامة، ودلع نادر ، وغريس أحمر، ويامن سليمان، وتاتيانا أبو عسلي، وقصي قدسية، وهاشم غزال، وسليمان شريبه، وكمال قرحالي، ونبيل مريش، وخوشناف ظاظا، وطارق بيطار، والطفل ألكساندر سلوم، مع ضيوف الشرف الفنانين عبد الفتاح المزين، وعلاء قاسم، وجود سعيد.