الخامنئي يطالب دول العالم الإسلامي بمقاطعة الكيان الصهيوني فعلياً

من جهته جدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني مطالبة بلاده للمجتمع الدولي لوقف جرائم العدوان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن الاستقرار في المنطقة مرهون بوقف العدوان على غزة.

وأشار كنعاني في مؤتمره الصحفي الأسبوعي إلى التطورات في فلسطين، مطالباً ألّا يتساهل المجتمع الدولي مع جرائم الاحتلال بعد الآن، وأن يمهد الأرضية بجدية لوقف جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان بحق ذلك الشعب لأن الحل الأساسي والمستدام هو إنهاء هذه الحرب والإبادة الجماعية.

كما أكد كنعاني أن الأعمال العسكرية التي تقوم بها الولايات المتحدة وبريطانيا في المنطقة بما في ذلك الهجمات العسكرية لهذين البلدين على العراق وسورية واليمن واستمرار عدوانية “إسرائيل” تتناقض مع شعارات ورسائل وادعاءات الدول الغربية بأنها لا تريد استمرار الحرب والأزمة في المنطقة وعدم توسيع الحرب، مشدداً على أن مهاجمة دول المنطقة تعد انتهاكاً للسيادة الإقليمية.

ولفت كنعاني إلى أن إيران تسعى إلى خلق الاستقرار في المنطقة ومنع تطور النزاع في المنطقة، وهي ليس لديها أي وكلاء في المنطقة في حين أن واشنطن هي من تستخدم الكيان الصهيوني بوصفه كياناً إرهابياً كوكيل عنها لتنفيذ أهدافها.

وبين كنعاني أن واشنطن أظهرت أنها تقف أمام عمل مجلس الأمن الدولي، فالسلام في المنطقة يعتمد على وقف الجريمة الأمريكية فيها.