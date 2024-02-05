السلفادور تعلن فوز الرئيس بوكيلة بولاية رئاسية ثانية

سان سلفادور-سانا

أعلنت السلفادور اليوم فوز الرئيس نجيب بوكيلة بولاية رئاسية ثانية بعد حصوله على أكثر من 85 بالمئة من الأصوات في الانتخابات التي جرت أمس.

ونقلت وكالة فرانس برس عن بوكيلة قوله على منصة إكس: وفق أرقامنا فقد فزنا في الانتخابات الرئاسية بأكثر من 85 بالمئة من الأصوات. تلا ذلك إطلاق الألعاب النارية في العاصمة سان سلفادور.

وكانت التوقعات تشير إلى أن بوكيلة البالغ من العمر 42 عاماً، والذي يحظى بشعبية كبيرة في البلاد سيحقق فوزاً كبيراً يبدأ بعده فترة رئاسية ثانية.

ووصل بوكيلة للمرة الأولى إلى السلطة في عام 2019، متغلباً على الأحزاب التقليدية في البلاد.