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5-فبراير-2024
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سندان ومطرقة!!
الرئيس الأسد يصدر مرسومين بزيادة الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين وزيادة المعاشات التقاعدية بنسبة 50 بالمئة
نشرة الإعلانات العدد 1074/الثلاثاء 6-2-2024/ 12 صفحة
العدد 17603 الاثنين 5-1-2024
الصين تدين انتهاك الولايات المتحدة لسيادة سورية والعراق ولميثاق الأمم المتحدة
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العدد 17603 الاثنين 5-1-2024
بشار المحمد
5-فبراير-2024
العدد 17603 الاثنين 5-1-2024
الصين تدين انتهاك الولايات المتحدة لسيادة سورية والعراق ولميثاق الأمم المتحدة
نشرة الإعلانات العدد 1074/الثلاثاء 6-2-2024/ 12 صفحة
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