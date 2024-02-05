حوالى 231 مليون ليرة إيرادات مركز إجازات السوق في حلب

حلب – معن الغادري

بلغت إيرادات مركز إجازات السوق في حلب خلال العام الماضي /231/ مليوناً و/713/ ألف ليرة سورية، منها /180/ مليون إيرادات طلاب الفئة الخاصة تفوق، والباقي للفئة العامة.

وبين المهندس حسني أسمر مدير مركز إجازات السوق أن عدد الطلاب المتقدمين للحصول على شهادة من الفئة الخاصة بلغ /23404/ متقدمين، في حين المتقدمين على الشهادة العامة /5409/ متقدمين، مشيراً إلى عدد أن عدد المدارس العاملة في المحافظة تراجع إلى /7/ مدارس، من أصل /9/ مدارس، إذ توقفت مدرستين عن العمل لعدم تجديد الترخيص السنوي لهما.

وحول قيمة رسوم التسجيل على دورات السواقة للفئتين العامة أوضح أسمر أن الرسم الكامل للدورة الخاصة يبلغ /265/ ألف ليرة سورية ويخضع المتقدم لدورة تدريبية مدتها /20/ يوماً، ومن ثم يتقدم إلى الفحص الذي يتضمن فحصاً نظرياً وآخر عملي.

وتوقع المهندس حسني أسمر تزايد عدد المتقدمين هذا العام للحصول على إجازات السوق وبالتالي تحقيق إيرادات مالية أكبر، مبيناً أن المركز يعمل العمل في المركز متعدد المراحل وهناك ضوابط ومعايير دقيقة أثناء عملية الفحص تمهيداً للحصول على إجازة السوق.