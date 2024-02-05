رائد فضاء روسي يحطم رقماً قياسياً في الفضاء

حطم رائد الفضاء الروسي أوليغ كونونينكو رقماً قياسياً عالمياً لأطول وقت يقضيه رائد فضاء خارج الأرض.

وأوضحت وكالة الفضاء الروسية أن أوليغ كونونينكو تجاوز مواطنه غينادي بادكا الذي سجل أكثر من 878 يوماً في الفضاء.

وأضافت وكالة الفضاء الروسية من المتوقع أن يسجل إجمالي 1000 يوم في الفضاء في الخامس من حزيران، و1110 أيام بحلول نهاية أيلول.

ونبه أوليغ كونونينكو في تصريحات لوكالة “تاس” أثناء مقابلة من محطة الفضاء الدولية على بعد نحو 423 كيلومتراً من الأرض قائلاً: أسافر إلى الفضاء لأفعل الشيء المفضل لدي، وليس لتسجيل الأرقام القياسية.

وواصل أوليغ كونونينكو: فخور بكل إنجازاتي لكنني أكثر فخراً بأن الرقم القياسي للمدة الإجمالية التي قضاها إنسان في الفضاء لا يزال يحمله رائد فضاء روسي.

وانطلقت رحلة كونونينكو الحالية إلى محطة الفضاء الدولية العام الماضي على متن المركبة الفضائية سويوز إم.إس 24.

وتعد محطة الفضاء الدولية واحدة من المشاريع الدولية القليلة التي لا تزال تشهد تعاوناً بين الولايات المتحدة وروسيا.

وفي كانون الاول الماضي أعلنت روسكوزموس تمديد برنامج الرحلات المشتركة إلى محطة الفضاء الدولية مع وكالة ناسا حتى 2025.