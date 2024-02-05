سوق خيري في ستوكهولم لدعم أطفال غزة

أقام اتحاد المرأة الفلسطينية وبالشراكة مع جمعية بيت الشرق في العاصمة السويدية ستوكهولم سوقاً خيرياً يتم إرسال ريعه لدعم أطفال غزة.

وكان لافتاً حجم الحضور الكبير ومن مختلف الجاليات والجنسيات ليكون رسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني.

وتحدث بيان للاتحاد عن حضور مشرف من كبار الشخصيات السياسية والمجتمعية، ومن مختلف الجنسيات وبجانب العديد من الجمعيات والمؤسسات والمراكز المجتمعية والخاصة.

و تضمن البازار عرضاً وبيعاً لمختلف أصناف الأعمال اليدوية الفلسطينية، ونماذج عديدة من الأثواب والمطرزات التي عكست مدن فلسطين وقراها، والكثير من المنتجات الزراعية والصحية ومساحيق التجميل والعطور والملابس والإكسسوارات. وحرص المدعوون على تذوق وشراء أصناف عديدة مما تم عرضه من المأكولات والحلويات الشعبية الفلسطينية.

وأُختتم السوق بمزاد على لوحات وتحف ومنتجات فلسطينية.

ولاقى المزاد إقبالاً كبيراً وتنافساً عالياً من أجل اقتناء وشراء ما تم عرضه. وأشاد الحضور بالنجاح الباهر للبازار وبحسن تنظيمه وأعربوا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني وعن تمنياتهم ان يتوقف العدوان الهمجي على غزة وأن يتم دحر الاحتلال ونيل الفلسطينيين الحرية والاستقلال.