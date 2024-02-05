موسكو تستدعي ممثلة الكيان الصهيوني احتجاجاً على تصريحاتها المسيئة ضدّ روسيا

ميدانياً أسقطت القوات الروسية 58 مسيرة أوكرانية في دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون، ودمرت أسلحة ومعدات ومدافع غربية خلال اليوم الماضي.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن قوات النظام الأوكراني خسرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 885 عسكرياً بين قتيل وجريح، موضحةً أن القوات الروسية صدت على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف 7 هجمات أوكرانية، وصدت على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك هجومين.

وأضافت الوزارة: إن القوات الروسية حررت على محور دونيتسك مواقع مهمة وصدت هجومين، ودمرت أسلحة ومدافع غربية وعربات مدرعة لقوات النظام الأوكراني.

كذلك أعلنت الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية دمرت أربع طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك الروسية الليلة الماضية.

في غضون ذلك عثر الأمن الفيدرالي الروسي على أسلحة وألغام غربية في مدينة أرتيموفسك المحررة بجمهورية دونيتسك الشعبية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن الأمن الفيدرالي قوله في بيان: إن تلك الأسلحة كانت خبأتها مجموعات تخريبية أوكرانية لاستخدامها في أعمال إرهابية.

وأشار البيان إلى أن بين الأسلحة قواذف (آر بي جي 76) بولندية وتشيكية، وتسعة ألغام مضادة للدبابات، وأربعة ألغام مضادة للأفراد.

من جانبه أعلن جهاز أمن الدولة الجورجي إحباط محاولة نقل متفجرات إلى روسيا لاستخدامها بأعمال إرهابية.

وكشف الجهاز أن عناصره احتجزوا شحنة تحتوي على متفجرات كانت متجهة من مدينة أوديسا الأوكرانية إلى مدينة فورونيج الروسية عبر أراضي رومانيا وبلغاريا وتركيا يرجح استخدامها لارتكاب هجمات إرهابية، موضحاً أن مواطنين من جورجيا وأوكرانيا وأرمينيا شاركوا في محاولة نقل هذه المتفجرات.

واعتبر الجهاز أن استخدام أراضي جورجيا وإشراك المواطنين الجورجيين في هذه العملية كان يهدف إلى خلق رأي مفاده بأن المسؤولية عن الأعمال الإرهابية التي كانت ستنفذ في جورجيا أو خارجها ستقع على عاتق جورجيا سواء من حيث التخطيط أو تنفيذ الجريمة.