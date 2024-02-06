6-فبراير-2024
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البعث أونلاين

الأمن الإيراني يلقي القبض على إرهابيين جنوب شرق البلاد

محمد عباس

أعلنت قوات الأمن الإيرانية اليوم القبض على عنصرين إرهابيين من تنظيم “داعش” وزمرة “أنصار الفرقان” في شيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد.

وأعلن المتحدث باسم قوى الأمن الداخلي الإيراني العميد مهدي حاجيان في تصريح له اليوم أن “الإرهابيين ومجموعتيهما كانوا يعتزمون القيام بأعمال إجرامية واستهداف المدنيين وقوات الأمن، إلا أنه تم القبض عليهما بعملية أمنية قبل القيام بأعمالهم التخريبية”.

وتواصل قوات الأمن الإيرانية عملياتها لملاحقة المجموعات الإرهابية وعصابات تهريب المخدرات.

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