الحرارة أعلى من معدلاتها غداً

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو دافئاً وبين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل زخات محلية من المطر ليلاً في المنطقة الساحلية وأجزاء من الجزيرة.

ويستمر الجو بارداً ليلاً خاصة في المرتفعات الجبلية، كما يحذر من حدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية ومن تشكل الضباب في القلمون والمنطقة الوسطى وأجزاء من المنطقة الشمالية والجنوبية الغربية والبادية خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية في المنطقة الشمالية والجزيرة، بينما تكون غربية إلى جنوبية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 55 كيلومتراً في الساعة، خاصة في المنطقة الوسطى والشمالية وأجزاء من المنطقة الساحلية نهاراً، والبحر متوسط إلى خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة: