المقاومة اللبنانية تستهدف موقعين للعدو الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة
بيروت-سانا
استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم موقعين للعدو الإسرائيلي على الحدود مع فلسطين المحتلة.
وقالت المقاومة في بيانين منفصلين: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مقاتلونا بعد ظهر اليوم بالأسلحة الصاروخية موقع السماقة في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا المحتلة، وحققوا فيه إصابات مباشرة”.
كما استهدف رجال المقاومة مقر قيادة كتيبة بيت هلل التابع للواء الإقليمي الشرقي 769 الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيه إصابات مباشرة.