انتهاء فترة استقبال طلبات الترشح للانتخابات الحزبية في حلب

حلب – معن الغادري

انتهت عصر اليوم في شعب الحزب في فرعي المدينة والجامعة استقبال طلبات المرشحين للانتخابات الحزبية، ومن المقرر أن تبدأ اللجنة الفرعية المشرفة على الانتخابات بحلب القادمة من فرع ادلب للحزب غداً النظر بالطلبات المقدمة والإعلان النهائي لأسماء المرشحين المقبولين والمستوفين للشروط والمعايير الانتخابية المحددة في شعب المدينة والجامعة.

وعلمت “البعث” أن عدد المرشحين الإجمالي لشعب الحزب في فرع المدينة بلغ / 180 / مرشحاً يمثلون / 20 / شعبة حزبية، في حين بلغ عدد المرشحين في فرع جامعة حلب / 53 / مرشحاً يمثلون 4 شعب حزبية.

يشار إلى أن انتخابات الشعب الحزبية في فرع جامعة حلب ستبدأ في السابع عشر من الشهر الجاري، في حين تنطلق الانتخابات في فرع المدينة أيام 18- 19 – 20 من الشهر الجاري