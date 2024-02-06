لافروف: لا يوجد أحد محصّن ضدّ لصوصية الغرب الاقتصادية

عواصم – تقارير

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلدان الجنوب العالمي تدرك أن لا أحد محصناً ضد سلوك “اللصوصية” الذي تنتهجه الدول الغربية في الاقتصاد.

وقال لافروف خلال اجتماع مجلس الأعمال التابع لوزارة الخارجية الروسية اليوم في موسكو: إن الخطوات المناهضة لروسيا لا تجد تأييداً لها من الأغلبية الساحقة من دول الجنوب العالمي، ومن جميع تلك الدول في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية التي تنتهج مساراً مستقلاً في السياسة الخارجية، وتسترشد في المقام الأول بالمصالح الوطنية.

وأضاف لافروف: هناك فهم متزايد بأنه لا يوجد أحد محصّن على الإطلاق من أعمال اللصوصية التي تمارسها الدول في الغرب الجماعي.