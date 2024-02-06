مقتل شخصين وإصابة خمسة في تبادل إطلاق نار أمام محكمة بإسطنبول

أنقرة-سانا

قُتل شخصان، وأُصيب خمسة آخرون، بينهم ثلاثة من قوات شرطة النظام التركي اليوم، في تبادل إطلاق نار أمام محكمة في مدينة إسطنبول التركية.

ونقلت وكالة رويترز نقلاً عن السلطات التركية قولها: إن مسلحين، وهما رجل وامرأة فتحا النار على نقطة تفتيش للشرطة أمام محكمة بمنطقة تشاغلايان اليوم، ما أدى لإصابة خمسة أشخاص بينهم ثلاثة من قوات الشرطة، فيما قتل المسلحان لاحقاً خلال تبادل إطلاق النار.

وأشارت الوكالة إلى أن السلطات التركية ذكرت أنه تم فتح تحقيق بالحادث لمعرفة أسباب الهجوم.