ورشة عالية المستوى لحكام كرة السلة قبل “الفاينال”

دمشق –عماد درويش

تقيم لجنة الحكام في اتحاد كرة السلة ورشة عمل عالية المستوى للحكام بالفترة ما بين 14-16 الشهر الجاري بإشراف المكتب الإقليمي في الاتحاد الآسيوي لكرة السلة (فيبا آسيا)، والذي مثله وليد أبي راشد رئيس قسم التحكيم في الاتحاد الآسيوي، ويأتي موعدها قبل انطلاق منافسات دور الفاينال وتتضمن محاضرات نظرية وعملية في صالة الفيحاء بدمشق.

رئيس لجنة الحكام ماهر أبو هيلانة أكد لـ”البعث” أن الورشة هي من أهم الورشات التي تقام على مستوى آسيا، وهي مخصصة لحكام الساحة وحكام الطاولة الذين لديهم فرصة ليصبحوا حكام ساحة في المستقبل، وهي تتضمن مراجعة لكافة تعديلات القانون الدولي، بالإضافة لشرح وافٍ عن تحدي المدرب ونظام الإعادة الفورية، وعن خطأ السلوك غير الرياضي، وعن الخطأ المزدوج، مضيفاً: اثنان من تلك القرارات جديدة (الإعادة والسلوك غير الرياضي) وللأسف حتى الآن بعض المدربين لا يعرفون معنى الإعادة، وسيتم شرحها للحكام من خلال الورشة بشكل أوضح ليقوموا بشرحها للمدربين، فمدربينا لا يتابعون القانون الدولي، ويقومون أحياناً بالاعتراض أثناء المباراة ويطالبون بالعودة لنظام الإعادة الفورية عبر التحدي، وهذا خطأ جسيم، إذ يجب أن يقترن التحدي بقرار من الحكم من أجل التحدي.

وأشار أبو هيلانة إلى أن النظام الجديد الذي سيعمل به في الورشة بدأ العمل به في بطولة آسيا الماضية، وسورية ثاني دولة آسيوية تقام الورشة فيها وتتضمن أيضاً تعليم الحكام على طريقة التحرك داخل أرض الملعب في كل مباراة، وهي تفاصيل مهمة جداً أي كيف يتحرك الحكم ويجب أن يكون في المكان المناسب، وكل ذلك سيقام لأول مرة بطريقة عرض جديدة مهمة ومفيدة، كما ستكون الأمور العملية على أرض الواقع للحكام من خلال دعوة عددٍ من أندية دمشق لإقامة مباريات ليتم تطبيق النظام الجديد الذي عممه الاتحاد الآسيوي والدولي للعبة.