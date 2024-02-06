وفاة شخص أثر حادث سير على طريق تدمر الجديد

حمص – صديق محمد

بيّن قائد فوج إطفاء حمص الرائد إياد المحمد لـ”البعث أون لاين” أن غرفة عمليات الفوج تلقت بلاغاً عن وقوع حادث سير على طريق استراد تدمر الجديد بالقرب من جسر عائشة، فتحرك عناصر الفوج إلى مكان الحادث وسيطروا على الحريق ويتم حالياً تبريده.

وأضاف المحمد: إنه نتج عن الحادث وفاة سائق القاطرة وذلك بسبب فقده السيطرة على القاطرة والمقطورة المحملة بالذرة لتصدم بقاطرة مركونة على يمين الطريق وتدخل أيضاً بقاطرة أخرى، ما أدى لاشتعالها ووفاة السائق مباشرة، ويتم العمل على فتح الطريق جزئياً أمام حركة السير.