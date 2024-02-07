استشهاد وإصابة عدد من المدنيين بعدوانٍ إسرائيلي استهدف نقاطاً في حمص

دمشق- سانا

استشهد وأُصابة عدد من المدينين، ووقعت أضرار مادية إثر عدوان إسرائيلي على مدينة حمص وريفها، وقامت وسائط دفاعنا الجوي بالتصدي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها.

وذكر مصدر عسكري، أنه حوالي الساعة 30 : 00 من فجر اليوم شنّ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال طرابلس مستهدفاً عدداً من النقاط في مدينة حمص.

وأضاف المصدر: إن العدوان أدّى إلى استشهاد وإصابة عدد من المدنيين، ووقوع بعض الخسائر المادية في الممتلكات العامة والخاصة.