اعتقاد إيران راسخ بمسار الدبلوماسية والمفاوضات النووية

طهران-سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن تخفيف حدة التوترات في المنطقة مرتبط بمعالجة جذور القضية الفلسطينية.

وقال عبد اللهيان في كلمة بحضور السفراء الأجانب في طهران، وبمشاركة السفير السوري الدكتور شفيق ديوب بمناسبة الذكرى السنوية لانتصار الثورة الإسلامية: في ظل مرور أكثر من أربعة أشهر على الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد شعب غزة المظلوم الحرب ليست الحل، لافتاً إلى أن تخفيف حدة الحرب والتوترات مرتبط بمعالجة جذور القضية الفلسطينية، وقد سجلت إيران وجهة نظرها في الأمم المتحدة.

وحول مفاوضات الاتفاق النووي قال عبد اللهيان: إن اعتقاد الحكومة الإيرانية راسخ بمسار الدبلوماسية والمفاوضات النووية ولم تنأ بنفسها أبداً عن طاولة المفاوضات ولن تفعل ذلك أبداً، داعياً الولايات المتحدة إلى الكفّ عن التملّص، وعدم الوفاء بالوعود والالتزام بنتائج المفاوضات التي كانت تسير بشكل جيد.

وعلى صعيدٍ آخر أعلنت الأجهزة الأمنية الإيرانية ضبط طن و733 كيلوغراماً من المخدرات في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن قائد شرطة المحافظة دوست علي جليليان قوله في تصريح: إن حرس الحدود تمكنوا من رصد مهربين والقبض عليهم والعثور على طن و733 كغ من أنواع المخدرات من بينها 650 كغ من الأفيون.