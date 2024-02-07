الانتهاء من رقمنة 50 مخططاً تنظيمياً في درعا

درعا- دعاء الرفاعي

أنجزت مديرية الخدمات الفنية في محافظة درعا خلال العام الماضي خمسة مخططات تنظيمية بالمحافظة ليرتفع عدد المخططات المنجزة إلى 50 مخططاً تضم عدد كبير من التجمعات السكانية يتوزعون في 11 مدينة من بينها أزرع ونوى والشيخ مسكين وبصرى طفس والحراك و الصنمين، إضافة إلى مركز مدينة درعا، وذلك من أصل 150 مخططاً تنظيمياً، وفقاً لما أكده رئيس دائرة التنظيم العمراني في المديرية المهندس فؤاد عوير، الذي بين أن عدد المخططات التنظيمية الجديدة يبلغ أربعة مخططات تشمل العشرات من القرى والبلدات.

ولفت عوير إلى أن الاستمرار في أتمتة ورقمنة المخططات التنظيمية و تحويلها من ورقية إلى رقمية، سيساهم بالاستثمار الأمثل لها، والوصول السريع والدقيق للمعلومات ذات الصلة، مع اختصار الزمن والوقت، إضافة إلى إنجاز المعاملات والحصول على المعلومات اللازمة والدقيقة، مع الدقة والتخلص من الورقيات، مؤكداً أن أتمتة الصحيفة العقارية بشكل كامل سيسهم أيضاً في تطبيق المخطط المساحي على المخطط التنظيمي وبالتالي ينعكس على مصلحة المواطنين بالدرجة الأولى.