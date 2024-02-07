الطوارئ الروسية: العمل جارٍ لإنشاء مركز لتدريب رجال الإطفاء والإنقاذ في سورية

موسكو-سانا

أعلن وزير حالات الطوارئ الروسية ألكسندر كورينكوف أنه سيتم إنشاء مركز لتدريب رجال الإطفاء والإنقاذ في سورية، وأن العمل جارٍ حالياً لتحديد موقعه.

وقال كورينكوف في بيان صحفي أمس: في الوقت الحالي يتم تحديد موقع المركز المستقبلي، حيث ستقوم بلادنا بتوريد الآلات والمعدات والآليات المنتجة محلياً إلى سورية، مشيراً إلى أنه من المخطط استخدامها في العملية التعليمية، وفي الأنشطة العملية لضمان أمن المواطنين السوريين.

ولفت كورينكوف إلى أن ذلك سيسمح لأجهزة الطوارئ السورية بزيادة قدرات استجابتها لحالات الطوارئ.

وكان قد تم التوقيع على أمر الحكومة الروسية بشأن إنشاء المركز في كانون الأول من العام الماضي.

كما أشارت وزارة حالات الطوارئ إلى أن كورينكوف ناقش في وقت سابق اليوم قضايا الشراكة الثنائية الواعدة مع السفير السوري في موسكو الدكتور بشار الجعفري، حيث تم ابتداءً من هذا العام زيادة حصة تدريب الطلاب السوريين إلى 10 أشخاص وفي الوقت نفسه فإن وزارة حالات الطوارئ الروسية مستعدة للبدء في نقل التجربة الروسية إلى الزملاء في سورية نفسها.

ولفتت الوزارة إلى أنه قبل عام مضى أثناء معاينة آثار الزلزال أجرى متخصصون روس تدريبات عملية على الإسعافات الأولية والتدريب الجبلي والإطفاء والإنقاذ وتبين أن هذه الفئات ذات صلة ومطلوبة.

وأضافت الخدمة الصحفية للإدارة: إن الجانبين أعربا عن رأيهما المشترك بأن مثل هذا التبادل للخبرات يجب أن يبنى على أساس دائم كما سيدرس الجانب السوري إمكانية المشاركة في المعرض الدولي “الأمن المتكامل” الذي سيقام نهاية شهر أيار المقبل في منطقة موسكو.